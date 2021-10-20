تعليق الدراسة بالثانوي والأساس في جنوب دارفور غداً





أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، قراراً طارئاً بتعليق الدارسة بجميع مدارس الولاية في مرحلتي الثانوي والأساس غداً الخميس.

ونص القرار الطارئ الصادر نهار اليوم الأربعاء على أن يوم غدٍ الخميس 21 اكتوبر عطلة رسمية لطلاب المدراس بالمرحلتين تحسباً لأي طورئ قد تحدث غداً.

ووجه القرار مدير عام وزارة التربيه والتوجيه بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.

وقالت لجنة أمن الولاية، إن هذا القرار يجيئ كتدبير احترازي في إطار خطة اللجنة للتعامل مع أي تداعيات أمنية قد تطرأ خارج إطار مواكب الغد.

الصيحة