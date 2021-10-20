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واشنطن: نشجع العسكريين والمدنيين للعمل معاً في شراكة للتغلب على الخلافات
أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، دعمها للتظاهرات السلمية بالسودان ليوم غدٍ الخميس 21 اكتوبر.
وقالت السفارة في تدوينة بصفحتها على الـ(فيسبوك): “نشجع المتظاهرين على السلمية وتذكيرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان لتحقيق الحرية والسلام والعدالة”.
وأضافت أنها تشجع القادة المدنيين والعسكريين على العمل معاً في شراكة للتغلب على الخلافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري.
الصيحة
تعليق واحد
علي الشعب التوجه للسفارة لطرد السفير ومنعه من التدخل بشؤوننا .
تمام من تتامرون على جيش بلادنا بقوانينكم الظالمة.
علي الشعب ان يحاصر السفير ويطالب بمحاكمة من حاضرنا امام لاهاي
هل يعني أننا نسينا حصاركم اليوم بمباركة ثلة من العملاء
لن نغفر لكن وسنحاسبكم في أقرب حكومة