واشنطن: نشجع العسكريين والمدنيين للعمل معاً في شراكة للتغلب على الخلافات





أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، دعمها للتظاهرات السلمية بالسودان ليوم غدٍ الخميس 21 اكتوبر.

وقالت السفارة في تدوينة بصفحتها على الـ(فيسبوك): “نشجع المتظاهرين على السلمية وتذكيرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان لتحقيق الحرية والسلام والعدالة”.

وأضافت أنها تشجع القادة المدنيين والعسكريين على العمل معاً في شراكة للتغلب على الخلافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري.

الصيحة