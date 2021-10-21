أصغر صفقة .. آرسنال يتعاقد مع طفل يبلغ 4 أعوام





تعاقد نادي آرسنال الإنجليزي مع الطفل زين علي سلمان البالغ من العمر أربعة أعوام، ليصبح أصغر صفقة في أكاديمية المواهب التابعة للنادي اللندني، حسب ما ذكرت مصادر محلية اليوم الخميس.

وبحسب (بي بي سي)، فقد لفت سلمان انتباه النادي عندما رأوه يلعب مع أطفال بضعف عمره.

وأوضح مدرب سلمان في أكاديمية (فيرست تاتش لكرة القدم) أوستن سكوفيلد ”بالتأكيد وضعناه مع لاعبين في سنه، مع أطفال تبلغ أعمارهم أربع سنوات، وخمس سنوات، وست سنوات، وكان بالفعل متقدما على الجميع“.

وأكد المدرب لـ(بي بي سي) أن الطفل ”أسرع بكثير من الباقين وأكثر استعدادا للذهاب للكرة. الطريقة التي يضرب بها الكرة ويمررها مميزة، إنه أفضل بكثير من البقية“.

كما أشاد مستكشف المواهب في آرسنال ستيفن دينز بطريقة لعب الطفل، الذي يبدو أنه تلقى بالفعل عروضا من ”أندية كبيرة أخرى“ على الرغم من أنه يبدو ”ملتزما تجاه ناديه المفضل“.

صحيفة المرصد