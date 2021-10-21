مجلس شوري قبائل نهر النيل يعلن الولاية خارج سيطرة المركز
امهل مجلس شوري قبائل نهر النيل الحكومة خمسة أيام لاقالة الوالية امنة المكي .وقال الأمين للشوري امام الدين الفكي لـ(الانتباهة) انهم حضروا من كافة محليات الولاية للاعتصام داخل امانة حكومة الولاية واضاف انهم بصدد تقديم رسالة مفادها بان الولاية الان باتت خارج سيطرة المركز.
وكشف انه سيتم تعيين والي وتشكيل حكومة كفاءات ومجلس تشريعي لتصريف شؤون الولاية واشار امام ان المركز تجاهل مطالبهم طوال الفترة الماضية باقالة الوالية مشيرا الي ان الفترة الحالية شهدت سوء ادارة الموارد ما افقد الولاية حقوقها فيما يلي التعدين.
في سياق متصل شهدت عدد من مدن الولاية مسيرات تطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية ودعم مدنية الدولة وتشير متابعات الصحيفة الي سلمية كافة المواكب دون وقوع الي احداث وسط الثوار حيث عملت الشرطة علي تامين المواكب والمحافظة علي سلميتها.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
مجلس شورى قبايل نهر النيل !؟
الكيان دا ظهر جديد وللا من زمان موجود؟
هي قبايل نهر النيل دي شنو غير الجعليين؟
…..
* هذا الكيان المختلق الذي ظهر مؤخرا في بعض الولايات (مجلس شورى القبائل)
هو من حيل الكيزان الخبيثة وهو يعني أتباع المؤتمر الوطني المحلول .
وطبعا دايما بالتنسيق والتفاهم مع البرهان وحميدتي . واللعبة بقت مكشوفة لكل الشعب السوداني … والمتغتي بالبرهان عريان .
هل أنت سوداني اشك الف مره في انك تعرف شيئا عن السودان؟؟؟؟ كان افضل تستنكر او تؤيد…. بس كده شطحت بعييييييد