مجلس شوري قبائل نهر النيل يعلن الولاية خارج سيطرة المركز





امهل مجلس شوري قبائل نهر النيل الحكومة خمسة أيام لاقالة الوالية امنة المكي .وقال الأمين للشوري امام الدين الفكي لـ(الانتباهة) انهم حضروا من كافة محليات الولاية للاعتصام داخل امانة حكومة الولاية واضاف انهم بصدد تقديم رسالة مفادها بان الولاية الان باتت خارج سيطرة المركز.

وكشف انه سيتم تعيين والي وتشكيل حكومة كفاءات ومجلس تشريعي لتصريف شؤون الولاية واشار امام ان المركز تجاهل مطالبهم طوال الفترة الماضية باقالة الوالية مشيرا الي ان الفترة الحالية شهدت سوء ادارة الموارد ما افقد الولاية حقوقها فيما يلي التعدين.

في سياق متصل شهدت عدد من مدن الولاية مسيرات تطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية ودعم مدنية الدولة وتشير متابعات الصحيفة الي سلمية كافة المواكب دون وقوع الي احداث وسط الثوار حيث عملت الشرطة علي تامين المواكب والمحافظة علي سلميتها.

الخرطوم (كوش نيوز)