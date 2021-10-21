بوتين يرفض التعليق على احتمال ترشح ترامب لولاية جديدة





رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجابة عن سؤال حول رأيه في احتمال ترشح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

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وسأل بوتين كريستيان وينتون الأمريكي صاحب السؤال: “هل ستصوت لصالح ترامب؟”.

واضاف بوتين: “اسمح لي بعدم التعبير عن وجهة نظري حول هذا الموضوع وعدم التعليق على ما قلته، وإلا سيتم تسجيلك عميلا أجنبيا” في بلادك.

وتابع بوتين: “أنا أفهم ما تقصد”، ردا على تعقيب وينتون، حول أنه “سيدعم المرشح الجمهوري إذا جاء الاختيار بينه وبين الديمقراطيين، رغم أن إدارة ترامب لم تكن فعالة في كل شيء”.

ونشرت صحيفة “ذي هيل” في وقت سابق نتائج استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في واشنطن في الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر، أشارت إلى أن “حوالي نصف مؤيدي الحزب الجمهوري الأمريكي 44% يريدون أن يشارك ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في عام 2024”.

وسئل ترامب مرارا عن خططه لعام 2024، لكنه لم يقدم أبدا إجابة محددة، في إشارة إلى حقيقة أنه بسبب تشريعات الحملة الأمريكية، قد يواجه صعوبات في إعداد التقارير المالية.

وأشار في مارس الماضي إلى أنه يعتزم بعد الانتخابات النصفية في البلاد التي ستجرى في عام 2022، اتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية ترشحه لمنصب الرئيس.

العربية نت