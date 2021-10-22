أبو جريشة: الأوضاع جيّدة حتى هذه اللحظة





لا خيار سوى التحوّط بحسب أبو جريشة.

أعلن نائب الرئيس للشؤون الرياضية عادل أبو جريشة، عن جاهزية الفريق لمباراة الغد أمام زاناكو الزامبي، مبينًا أنّ جميع الأوضاع جيّدة حتى هذه اللحظة.

وقال أبو جريشة، إنّ معسكر القاهرة كان مفيدًا، وأدّى غرضه تمامًا.

وأضاف” نعلم أنّنا سنواجه خصمًا شرسًا على ملعبه، وسيقاتل بقوةٍ، ولكن علينا أنّ نكون أقوياء”.

وتوقّع عادل أبو جريشة أنّ تأتي نتيجة الفحوصات بكورونا نظيفة خلال اليوم.

والسبت، يحلّ المريخ السوداني ضيفًا على نظيره زاناكو الزامبي، ضمن إياب دور الـ”32″ من دوري أبطال إفريقيا.

باج نيوز