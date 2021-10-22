محاولة انتشال رجل من بين أسنان تمساح ضخم





هاجم نحو سبعة من قراصنة الأنهار السفينة التي تقل الصياد إلياس أروجو وصديقه روبرتو خوسيه. في البرازيل ليختفي الصياد بعدها ويعثر عليه ميتا في أسنان سمكة كيمن يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار.

تمكن جوزيه من الفرار من المهاجمين والاختباء في الغابة. وتم العثور على الرجل حيا. كان خائفا ومصدوما. تم نقله إلى المستشفى وخرج من المستشفى بعد يومين.

أبلغ جوزيه عن اختفاء أروجو، وذهب رجال الإنقاذ والسكان المحليون ليبحثوا عنه. وجدوا رفاته على ضفاف نهر ريو نيغرو. تم أكل جثة البرازيلي بواسطة كيمن أسود طوله ثلاثة أمتار.

تم القبض على الزواحف وقتلها من أجل إجراء تشريح واستعادة رفات أروجو. وجرى إرسال أجزاء من جسد الرجل لفحص الطب الشرعي في عاصمة ولاية ماناوس.

تتحقق الشرطة من ملابسات اختفاء الصياد. ولا يُعرف ما إذا كان القراصنة قد قتلوه وألقوا بالجثة في الماء، أم أن الرجل هاجمه زاحف عندما حاول الهروب من اللصوص.

يذكر أن الكيمن الأسود هو أحد أكبر التماسيح الحية. تم تصميم أسنانها لابتلاع فرائسها دون مضغ، لذلك عادة ما يحاولون غرق أو سحق الفريسة قبل ابتلاعها. إذا صادفت فريسة كبيرة جدًا، يقوم الكيمن بتخزينها حتى تبدأ في التعفن. ثم يلين لحم الضحية، ويتمكنون من تمزيق قطع منه.

(كوش نيوز)