المريخ يكمل جاهزيته لمباراة الرد أمام زاناكو الزامبي ويستلم نتائج فحص (كورونا)





أكمل فريق المريخ جاهزيته لمباراة الرد في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام زاناكو الزامبي المٌرتقبة غداً (السبت) بزامبيا، وتسلم المريخ نتائج فحص كورونا و بحسب التقرير أتت جميع نتائج عناصر الفريق سلبية ما يُعزز مشاركة اللاعبين في مباراة الرد أمام فريق زاناكو.

وفي سياق متصل غياب لاعب المريخ السماني الصاوي عن المواجهة المرتقبة لعدم الجاهزية رغم اكتمال شفائه من الإصابة.

وكان قد أدى المريخ مرانه الرئيسي باستاد المباراة وظهر اللاعبين بشكل جيد.

وفي المؤتمر الصحفي أكد المدرب غارزيتو جاهزية الفريق لأداء المباراة وقال إن المريخ يدخل المواجهة بفارق ثلاثة أهداف نظيفة وأضاف (كل شئ وارد في كرة القدم ونتعامل بجدية مع المباراة والتأهل يحسم بنهاية صافرة الحكم).

باج نيوز