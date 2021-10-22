شاهد بالصورة: بطلة”ستموت في العشرين ” بنة خالد تتألق في مهرجان الجونة السنمائي وتخطف الأضواء بالسوشيال ميديا





خطفت الممثلة السودانية وبطلة فيلم “ستموت في العشرين” بنة خالد الأضواء بالسوشيال ميديا وذلك من خلال تألقها بمهرجان الجونة السنيمائي وهي ترتدي فستانا بالون الأسود .

وقد إحتفت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السوداية بصور النجمة السودانية بزيها المميز الذي ترتديه دوما وسط نجوم المهرجان.

يذكر إن بنة خالد شاركت عدة مرات في مهرجان الجونة السينمائي وحظت بإعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الذي يري انها تتميز دوما في إختيار الازياء التي تطل بها في المهرجان.

(كوش نيوز)