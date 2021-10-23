أنظار الرياضيين تتّجه لاجتماع لجنة الاستئنافات ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​





تتجه أنظار المهتمين والمتابعين لمجريات احداث السباق الانتخابي لاتحاد الكرة، ما سيفسر من قرار حول الاجتماع الحاسم للجنة الاستئنافات التابعة لاتحاد الكرة الذي تعقده اليوم السبت بمقر اتحاد الكرة، وذلك للنظر في الاستئناف الذي تقدم به المرشحان د. معتصم جعفر واسامة عطا المنان بالاضافة لعدد من الطعون تجاه قرار لجنة الاخلاقيات، الذي قضى بإبعادهما عن السباق الانتخابي، وينتظر ان يكون قرار الاستئنافات حول هذا الامر بمثابة نقطة تحول في العملية الانتخابية وكانت الاستئنافات طلبت الملف الكامل للأزمة وتسلمت الدفوعات والحيثيات من المرشحين.. حيث سبق الاستئنافات أن اسقطت قرار الاخلاقيات بعد ان استبعدت الاخيرة خمسة من المرشحين لمقاعد مجلس الادارة وتمت إعادتهم مجدداً للسباق الانتخابي.. وأصبح مصير الثنائي معلقاً امام لجنة الاستئنافات.

صحيفة الصيحة