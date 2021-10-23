المستهلك : وجود أدوية  في العراء لأكثر من شهر بمطار الخرطوم





حذر الأمين العام لجمعية حماية المستهلك وعضو مجلس الأدوية والسموم الدكتور ياسر ميرغني من وجود أدوية بمخازن غير جاهزة بمطار الخرطوم لأكثر من شهر نسبة لعدم وجود مخازن حكومية لتخزين الأدوية ونوه الى ان المخزن المبرد الذي دعمت تركيبه منظمة الأمم المتحدة توقف التخزين به لأكثر من عام وتم نزع (١٨) جهاز تكييف مركزي تم شرائها بواسطة الأمم المتحدة للتنمية بسبب عدم دفع الإيجار لصاحب المخزن ، وتساءل د ميرغني في تصريح لـ(الجريدة) ، كيف لاتكون هذه المخازن المبرده مملوكة للحكومة متمثلة في وزارة الصحة ؟ و من الذي أعطى هؤلاء المخازن ليتم إيجارها للحكومة؟، وأكد أن الحل يكمن انشاء مخازن مملوكة للحكومة ، أو في تخليص الدواء بصورة مباشرة ، واردف نرفض تماما وضع الدواء لأكثر من يوم في ( الحر والعراء ) بمطار الخرطوم.

وكشف ميرغني عن ازدياد كبير في حالات صدمات السكري والشلل النصفي بسبب ارتفاع الضغط بالمستشفيات وذلك لغلاء وندرة أدوية الأمراض المزمنة بالصيدليات، وقال إن معظم المواطنين الغير قادرين على شراء الدواء تركوا تناول الأدوية ، وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة تكلفة دعم قطاع التأمين الصحي ليتم توزيع الدواء بنسبة تحمل ٢٥% للمريض، حتى ينعم المواطن بحياة صحية كريمة ، مبينا أن الحكومة الانتقالية لم تعط الدواء أولوية قصوى.

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة