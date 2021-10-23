شاهد بالصور: إعلامية سودانية تكتسح السوشيال ميديا وتلفت الأنظار بصورها المثيرة





عادت الإعلامية السودانية هديل إسماعيل لإشعال السوشيال ميديا وإكتساحها بعد تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور الخاصة بها والتعليق عليها.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد لفتت الإعلامية هديل الأنظار بمنصات مواقع التواصل وجعلتهم يناهلون عليها بالتعليقات الساخرة بعد رؤية صورها التي كانت ترتدي فيها بنطلون وصف من قبل بعض الناشطون ” بالمحزق والمثير”.

يذكر أن الإعلامية هديل إسماعيل إعتادت لفت الإنتباه من خلال جلسات التصوير المثيرة التي تلتقطها كل حين وآخر ويتم تداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل.

الخرطوم :(كوش نيوز)