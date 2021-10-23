قحت : هناك قوى ضد الثورة تسعى لاعادة الشعب السوداني للوراء





وضح عضو اللجنة المركزية للحرية والتغييرالمهندس الصديق الصادق المهدي بان هناك قوى ضد الثورة تسعى لاعادة الشعب السوداني للوراء، مبينا ان تجربة العامين السابقين وضعتا خارطة طريق واضحة لعملية التحول الديمقراطي.

وقال المهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس المركزي للحرية والتغيير مساء السبت انهم يعملون لإصلاح الحرية والتغيير ومتجهون لتكملة مهام تكوين المجلس التشريعي وهياكل السلطة المختلفة في أقرب وقت.

الخرطوم ( كوش نيوز)