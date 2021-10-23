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قحت : هناك قوى ضد الثورة تسعى لاعادة الشعب السوداني للوراء
وضح عضو اللجنة المركزية للحرية والتغييرالمهندس الصديق الصادق المهدي بان هناك قوى ضد الثورة تسعى لاعادة الشعب السوداني للوراء، مبينا ان تجربة العامين السابقين وضعتا خارطة طريق واضحة لعملية التحول الديمقراطي.
وقال المهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس المركزي للحرية والتغيير مساء السبت انهم يعملون لإصلاح الحرية والتغيير ومتجهون لتكملة مهام تكوين المجلس التشريعي وهياكل السلطة المختلفة في أقرب وقت.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
بعدكل هذه المدة اتضح لعموم الشعب انكم لصوص سرقتم الثورة لاجل الكراسي فصرتم عبءعلي البلدوحمدوك فرجاأارحلوومعكم خزيكم
وفشلكم
فعلا هنالك من يعمل دضد البلد ككل وهو انتم يا قحت يا من تتمسكون بحمدوك الفاشل العميل.
الرجل اعترف بالفشل لماذا لا يذهب .
الرجل ليس لديه برامج التطبيق وينتظر ويتفرج .
اقيلوا حمدوك تفلحوا او سيورد قحت والبلد موارد الهلاك
لا أحد من قحت بريد مجلس تشريعي او محكمة عليا واتركوا الكذب فاللعب الان مكشوف