الهلال يخشى مفاجآت ريفرز يوناتيد





يخوض فريق الهلال السوداني تحديا صعبا في ملعبه المفترض بمدينة السويس المصرية، وذلك أمام ضيفه فريق ريفرز يوناتيد النيجيري، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد، في إياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1 مما يزيد من صعوبة لقاء الإياب.

كما يضع التعادل في ملعب ريفرز يونايتد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للهلال السوداني تحت الضغط، من أجل المحافظة على أمل العبور الآمن لدور المجموعات، سواء بالتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة.

ويخشى الهلال تلك المغامرة التي قد تنقلب كفتها لصالح المنافس وتطيح به إلى كأس الكونفدرالية.

ويعيش فورموسينيو وضعا نفسيا خاصا مع الهلال، بسبب عقدة دوري الأبطال الذي أخفق حتى الآن في تحقيق أي انتصار خلاله منذ الموسم الماضي.

ولم يفز الهلال مع مدربه البرتغالي في أي مباراة بدوري الأبطال منذ تعيينه بعد انطلاق مرحلة المجموعات للنسخة الماضية، حيث تعادل في ملعبه مع صن داونز الجنوب إفريقي، ثم خسر أمام الفريق نفسه إيابا، قبل أن يهزم من مازيمبي الكونغولي.

وفي الدور التمهيدي من النسخة الجارية تعادل الهلال ذهابا وإيابا مع فريق فاسيل الإثيوبي.

وتتوفر أمام المدرب فورموسينيو كل قائمة اللاعبين التي تخلوا من الإصابات، وبإمكانه اختيار أفضل تشكيلة ممكنة لخوض مباراة الغد.

ويتوقع أن يدخل الهلال مباراته ضد ريفرز يونايتد وفق موقع كووورة بتشكيل مكون من:حارس المرمى: علي عبد الله أبو عشرين.الدفاع: فارس عبد الله، محمد إرنق، محمد واتارا، السموأل ميرغني الوسط: نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، والي الدين بوجبا، ياسر مزمل، صلاح عادل الهجوم: محمد عبد الرحمن.

الخرطوم ( كوش نيوز)