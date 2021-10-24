“الأصم” يحصل على “علامة فارقة” في المؤتمر الصحفي للحرية والتغيير و”الصديق المهدي” يشذ بينهم





حصل عضو تجمع المهنيين ” د. محمد ناجي الأصم” على “علامة فارقة”، بوضعه كمامة على وجهه، في المؤتمر الصحفي للحرية والتغيير (1)، الذي اقامته اليوم بوكالة سونا.

ولفت ذلك عدد من رواد مواقع التواصل، معلقين على تقيد “الأصم” بالاشتراطات الصحية في مواجهة كورونا دون غيره، كما لفت وجود حرس شخصي وحيد مرافقا للسيد/ صديق الصادق المهدي، حتى وهو على المنصة الرئيسة، مظهرا شاذاً بينهم.

وقال الكاتب الصحفي “حسين ملاسي”: الأصم الوحيد المستشعر خطورة كورونا الرجعت، والسيد صديق السيد الصادق الوحيد الذي يلازمه حرسه كظله!.

الخرطوم : (كوش نيوز)