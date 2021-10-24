في الأندية الأبطال الهلال يُنازل ريفرز النيجيري والغربال يتحدّى ويراهن





يواجه الهلال اليوم نظيره ريفرز النيجيري في المباراة الثانية في الدور الأول لكأس الأندية الأبطال الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للهلال قد أكمل الترتيبات الفنية لخوض المباراة بعد ان عاد من معقل ريفرز بتعادل, ووضع المدير الفني الترتيبات الفنية الخاصة بالمواجهة بعد أن أجرى المران الختامي أمس بمشاركة جميع لاعبي الفريق. واطمأن ريكاردو على التشكيلة التي سيدفع بها اليوم في المباراة المصيرية سعياً لتخطي ريفرز النيجيري والعبور الى الدوري القادم في الأندية الأبطال.

وكان المدير الفني ريكاردو قد وقف على الترتيبات الفنية بمتابعة من مجلس الإدارة والقطاع الرياضي بالفريق, وجلس عقب المران الختامى الى اللاعبين وأكد على ضرورة الفوز اليوم وتقديم مستوى طيب يُليق بسُمعة الهلال أفريقياً, وطالب اللاعبين ببذل الجهد البدني للفوز.

وتعهد مهاجم المنتخب الوطني والهلال محمد عبدالرحمن الغربال بتقديم أقصى ما عنده ومساعدة فريقه على التأهل لمرحلة المجموعات، وقال إن ريفرز يونايتد عمل الممكن والمستحيل من أجل هزيمتنا ولكنه فشل برغم من الدعم الذي قدمه له الحكم المغربي، مؤكداً أن الهلال قادرٌ على هزيمة بطل نيجيريا في الميدان والتأهل للمجموعات.

وعلى ذات الصعيد, اطمأن الجهاز الإداري على جاهزية لاعبي الفريق لخوض المباراة, وتمنى المجلس ورئيسه الفخري أن يكون الفوز هدية للجمهور المُترقِّب للانتصارات الهلالية.

ومن جانب اخر, اكمل الفريق النيجيري الجاهزية للمواجهة والخروج بنتيجة تمنحه النقاط الثلاث ولكن المدير الفني للفريق كشف عن صعوبة المباراة وأنه سيواجه فريقاً كبيراً ومتمرساً في البطولة الأفريقية, مؤكدا صعوبة اللقاء, الا انه يعمل للعبور رغم صعوبة المهمة اليوم.

صحيفة الصيحة