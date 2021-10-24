كشف عن تزايُد مُخيف في الإصابات بالمِلاريا وأكثر من 75 ألف حالة خلال الأشهُر المَاضية





شكا مُدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومُكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخُرطوم د. نادر الطيب من تَزايُد مُخيف في أعداد الإصابة بمرض الملاريا في محليات ولاية الخرطوم، حيث بلغ عدد الإصابات الأسبوع الماضي 3.677 حالة إصابة بالملاريا.

وقال د. نادر في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، إن التزايُد المُضّطرد في حالات الإصابة منذ بداية العام الجاري بالولاية يعود للتردي البيئي وتراكم الأوساخ في الطُرق وانتشار البعوض بالمنازل، وكشف عن أن إجمالي حالات الإصابة بالملاريا منذ يناير الماضي وحتى أكتوبر الجاري بلغ أكثر من 75 ألف إصابة، ونوّه إلى أن الإحصائية أعلاه تُمَثِّل 20% فقط من الرقم الحقيقي للإصابات، وأشار إلى أعداد كبيرة من الإصابات لم يتسن لهم حصرها بالمؤسسات الصحية، علماً بأن الإحصائية أعلاه جُمعت من 195 مركزاً صحياً فقط من حوالي 1000 مؤسسة صحية بالولاية، وأوضح أن الإحصائية الأسبوعية للأمراض بإدارته الأسبوع الفائت تصدّرتها المِلاريا بعدد 3.677 حالة، وكورونا 559 حالة، والتايفويد 474 حالة، والدُّسُنتاريا 355 حالة.

وطالب د. نادر جِهات الاختصاص بالتّدخُّل العاجل وتسخير كافة الإمكانات بكل من وزارة الصحة وإداراتها التنفيذية بمحليات الولاية المختلفة، وهيئة نظافة ولاية الخرطوم، والمجلس الأعلى للبيئة والترقيةالحضرية، ووزارة النقل والبنى التحتية، وزارة الزراعة، ووزارة الثروة الحيوانية لدرء الملاريا وغيرها من الأوبئة المُختلفة.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني