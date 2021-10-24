(26) ألف فرنك تهدد استمرار المريخ في الأبطال





تفيد متابعات “الصيحة” أن المهلة التي منحتها محكمة التحكيم الرياضية “كاس” لنادي المريخ لسداد رسوم الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي حكمت في وقت سابق لصالح اللاعب الليبي “محمد منير” بقرابة “400” ألف دولار، تنتهي يوم “29”أكتوبر الحالي.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن الرئيس المنتخب في جمعية القلعة الحمراء “آدم سوداكال” والذي تمت الصفقة الغامضة والمثيرة للتساؤلات إبان إدارته للنادي اكتفى في وقت سابق بسداد الرسوم الأولية وهي ألف فرنك سويسري فقط دون أن يسدد رسوم الاستئناف التي تبلغ “26” ألف فرنك سويسري.

وبحسب متابعات “الصيحة”، فإن المحامي التونسي المكلف بمتابعة القضية تواصل في الفترة الماضية مع الرئيس المنتخب في جمعية الموردة “حازم مصطفى” وحصل منه على إلتزام بسداد الرسوم خلال اليومين المقبلين وقبل نهاية المهلة.

يذكر أن قضية اللاعب الليبي تهدد المريخ بالاستبعاد من دوري الأبطال حال عدم سداد رسوم الاستئناف للإستمرار في التقاضي أو تنفيذ حكم لجنة فض النزاعات لصالح اللاعب.

الصيحة