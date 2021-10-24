أنجلينا جولي تنشر صورًا حديثة عن الأهرامات بتعليق مفاجأة





شرت الفنانة أنجلينا جولي صورا حديثة لأهرامات الجيزة، عبر حسابها إنستجرام، لتفاجئ متابعيها ال 11 مليونا بصور تم التقاطها بعدسة صديقها الفنان التشكيلي العالمي «جي آر» من مصر.

وكتبت جولي تعليقا على الصورة: «أحب هذه الصور التي أرسلها لي صديقي (جي آر) الآن من مصر».

وقد شمل منشور جولي 3 صور من الأهرامات، بشكل فني، حيث تظهر يد خارجة من الرمال لتحمل جزءا من الهرم، إذ مزج «جي آر» بين الرسم والتقنيات الفنية والتصوير الفوتوغرافي في عمله الفني عن الأهرامات.

ويشارك الفنان التشكيلي في معرض «الأبد هو الآن»، وهى الدورة الـ14 لهذا المعرض الفني،

الذي انطلق عند منطقة الأهرامات، الخميس الماضي.

المصري اليوم