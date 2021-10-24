محمد صلاح يعلن موعد اعتزاله كرة القدم





علن اللاعب المصري الدولي ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن موعد اعتزاله لعب كرة القدم.

وأشار صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي” البريطانية نقلها موقع “أنفيلد ووتش” الرياضي، إلى أنه قد يعتزل الرياضة في عام 2029 أو 2030.

وقال: “في إمكاني اللعب في المستوى الأعلى لسنوات عديدة، أعتقد أنني في أفضل حالة، ويمكنني اللعب حتى بلوغي سن 38 أو 39”.

ويحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده الـ30 العام المقبل.

وفي إشارة منه إلى أن مازال يحتفظ بمستواه رغم تقدمه في العمر، قال محمد صلاح: “مازال في إمكانك الفوز بالكرة الذهبية وأنت في الثلاثينيات من عمرك، انظر إلى ليونيل ميسي (34 عاما) وكريستيانو رونالدو (36 عاما)، آمل أن أفوز بالجائزة هذا العام”.

رياضة

GMT 12:59 24.10.2021انسخ الرابط 0 0 0

تابعنا عبر

أعلن اللاعب المصري الدولي ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن موعد اعتزاله لعب كرة القدم.

وأشار صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي” البريطانية نقلها موقع “أنفيلد ووتش” الرياضي، إلى أنه قد يعتزل الرياضة في عام 2029 أو 2030.

وقال: “في إمكاني اللعب في المستوى الأعلى لسنوات عديدة، أعتقد أنني في أفضل حالة، ويمكنني اللعب حتى بلوغي سن 38 أو 39”.

ويحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده الـ30 العام المقبل.

وفي إشارة منه إلى أن مازال يحتفظ بمستواه رغم تقدمه في العمر، قال محمد صلاح: “مازال في إمكانك الفوز بالكرة الذهبية وأنت في الثلاثينيات من عمرك، انظر إلى ليونيل ميسي (34 عاما) وكريستيانو رونالدو (36 عاما)، آمل أن أفوز بالجائزة هذا العام”.

موقفه من مغادرة ليفربول

وبينما أعرب محمد صلاح في مقابلة “سكاي” عن رغبته في قضاء بقية مسيرته مع فريق ليفربول، فقد أوضح أن مستقبله “يعتمد على النادي”.

وقال لمراسل الشبكة:

وردا على وصف المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، له بأنه “أفضل لاعب في العالم”، قال محمد صلاح: “يبدو الأمر رائعا بالنسبة لي، لكن أعتقد أنه رأي دائما، لا أستطيع أن أقول إنني أفضل لاعب في العالم، هناك بعض الناس يتفقون على هذا والعكس، أنا سعيد فقط بأدائي في الوقت الحالي، لكنني سأقول دائما إنه رأي”.

وأردف مهاجم ليفربول: “دائما ما أردد في رأسي أنني أفضل لاعب، وأحاول أن أزرع هذه الثقة في رأسي، لا يهم إذا كان بعض الناس يتفقون معك والبعض الآخر يختلفون معك”.

يشار إلى أن محمد صلاح احتفل مؤخرا بكونه أول لاعب عربي يقام له تمثال شمع في متحف مدام توسو في لندن.

العربية نت