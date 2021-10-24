إصابات وسط القوة والمواطنين.. شرطة كسلا توضح ملابسات أحداث منفذ “ثمرات”





أوضحت شرطة ولاية كسلا، تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس السبت بمنفذ صرف استحقاق “ثمرات” بالاستاد الأولمبي، وأكدت حرصها على أداء واجبها القانوني.

وقالت الشرطة في بيان صحفي اليوم الأحد، بشأن ما حدث بمنفذ صرف استحقاق ثمرات بالاستاد الأولمبي بالضفة الغربية لمدينة كسلا أمس، إنه في إطار دورها التنظيمي كانت تقوم بتنظيم العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكان قرار اللجنة المشرفة إيقاف العمل ومواصلته صباح اليوم التالي.

وأضافت: “لكن رفض المواطنون ذلك وكان عددهم كبير جداً وقاموا بكسر عدد من أبواب الاستاد وحاولت القوة إرجاعهم ولكنهم تعدو على ملازم شرطة وتمت إصابته وكذلك تمت إصابة شرطي في تلك الأحداث، وحاولوا نهب المبالغ المالية، مما حدا بالشرطة التعامل معهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وتم سحب الموظفين والمبالغ المالية وإسعاف أربع نساء بعربة الشرطة لمستشفى كسلا نتيجة الاختناق بالغاز وتلقوا العلاج اللازم وخرجوا”.

وأعلنت أنه تم صباح اليوم الأحد، مواصلة العمل والاستعانة بتعزيزات من قوات الدعم السريع وتم تأمين المنفذ، وأكدت قوات شرطة ولاية كسلا حرصها على أداء واجبها القانوني مهما كلف ذلك من تضحيات دون الالتفات للمزايدات.

الصيحة