ريال مدريد يصعق برشلونة في عقر داره بهدفي ألابا وفاسكيز





واصل نادي ريال مدريد الإسباني هيمنته على مواجهات “كلاسيكو الأرض” مع نده التقليدي برشلونة، ونجح في الفوز عليه في عقر داره ملعب “الكامب نو” ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليغا” اليوم الأحد، بهدفين لهدف.

ودخل الريال المباراة بثلاثة انتصارات متتالية في الكلاسيكو، الذي لم يفز به برشلونة منذ 2 مارس 2019م، عندما فاز بهدف نظيف في الجولة (26) من الليغا بهدف للكرواتي إيفان راكيتيتش على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

أحرز هدفي الميرنجي، النمساوي ديفيد ألابا في الدقيقة (32)، مستفيداً من تمريرة البرازيلي رودريجو، حيث سدد كرة قوية بيسراه استقرت في مرمى برشلونة.

وأضاف الهدف الثاني لوكاس فاسكيز في الدقيقة (90+ 4) من عمر المباراة.

وقلص سيرجيو أغويرو النتيجة بإحرازه هدفاً لبرشلونة في الدقيقة (90+ 7).

ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد (15) نقطة، بينما صعد ريال مدريد إلى الصدارة برصيد (20) نقطة.

ولم يحقق برشلونة أي انتصار في الكلاسيكو على ملعبه منذ أكتوبر 2018م، عندما سحق الفريق الملكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

والتقى الغريمان في معقل برشلونة في ثلاث مناسبات تالية، انتهت بتعادلين وانتصار لريال مدريد في زيارته الأخيرة.

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