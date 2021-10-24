البرهان: يجب العمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة





أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأكد سيادته لدى لقائه بمكتبه الأحد ، بالمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي السيد جيفري فيلتمان، حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

وجدد التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جانبه أشاد السيد فليتمان، بالمجهودات المتعاظمة لرئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي، فضلاََ عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.

وقدم المبعوث الأمريكي عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة، مبيناََ أن رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

الخرطوم 24-10-2021 (سونا)