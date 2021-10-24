وزير الطاقة لـ(الصيحة): لا برمجة لقطوعات الكهرباء





نفى وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، ما تردّد حول عودة برمجة القطوعات بصورة كبيرة خلال الأسبوع المقبل.

وقلّل جادين من خطورة نقص الفيرنس والذي تم حجز بواخره بميناء بورتسودان جرّاء استمرار إغلاق الشرق وتأثيره على استقرار الإمداد الكهربائي.

وقال جادين لـ(الصيحة): “فعلياً نواجه نقصاً في الفيرنس لكنه غير مؤثر”. وأشار إلى استقرار الإمداد الكهربائي، وأضاف “الموقف غير مريح ولكنه مطمئن”، وقال إن هنالك محطات تعتمد على الفيرنس، منها محطه بحري الحرارية، وتابع “يتم الاعتماد على التوليد المائي خلال الفترة الحالية”، وأقر جادين بوجود مشكلة حقيقية في الوقود.

الصيحة