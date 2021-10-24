التحالف السوداني لـ(الصيحة): اعتصام القصر مستمر وسنلجأ للإضراب الشامل





أكد قيادي بالتحالف السوداني، أن اعتصام القصر الجمهوري بالخرطوم سيستمر، وقال إن وفوداً ضخمة ستأتي في الأيام المقبلة إلى الاعتصام، وكشف أن هذه الفكرة طرحت من لجان الاعتصام أمس.

وأضاف القيادي لـ(الصيحة) اليوم الأحد، أنه في حالة عدم حل الحكومة الحالية سيكون هنالك إضراب شامل بالبلاد يشمل المؤسسات الحكومية، وأكد أن هذه دعوة تم التشاور حولها والاتفاق عليها.

ونوه إلى أن هنالك لجنة للبرامج السياسية اليومية بالاعتصام خلال الفترة المسائية، يتحدث فيها قيادات من القوى السياسية الموقعة على ميثاق قوى الحرية والتغيير “منصة التأسيس”.

وفي السياق، نفى مدير الإعلام بالتحالف السوداني محمد السماني، وجود دعم من القوى العسكرية للاعتصام، وأكد أنه من مكونات المجتمع السوداني والإدارة الأهلية، وقال: “نحن في ميثاق قوى الحرية والتغيير ندعو إلى توسيع قاعدة كل القوى الثورية عدا المؤتمر الوطني أن العملية الديمقراطية لا تتم بالاقصاء ولا باستبعاد أي مكون سياسي، وحتى تكتمل عملية التحول الديمقراطي وتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة لابد من إشراك كل القوى السياسية الثورية.

الصيحة