المبعوث الأمريكي يلتقي د. حمدوك للمرة الثالثة





التقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمقر إقامته عصر الاحد، المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي السيد جيفري فيلتمان، في لقاء هو الثالث خلال يومين لمواصلة النقاش حول سُبُل الخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد، بوجود القائم بالأعمال الأمريكي في البلاد السيد برايان شوكان.

وجاء اللقاء وفق صحيفة السوداني في ختام اللقاءات التي أجراها فيلتمان خلال يوم الاحد مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

وعبّر السيد فيلتمان لرئيس الوزراء، عن تفاؤله بإمكان وجود مخرج من الأزمة الحالية بما يعزز من مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد، وبما يؤدي لاستكمال استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني في مُستقبل أفضل والتقى فيلتمان مساء الاحد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير.

الخرطوم ( كوش نيوز)