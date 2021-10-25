بالفيديو: مطربة سودانية تهاجم عائشة الجبل وتتحدث بلهجة مستفذة .. شاهد ماذا قالت عنها





هاجمت إحدي الفنانات السودانيات المطربة المثيرة للجدل “عشة الجبل ” وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله بمنصات التواصل الإجتماعي.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد تحدثت الفنانة بلهجة مستفذة وساخرة من الجبلية لكونها ذكرت أنها “نمبر ون” والمسيطرة على الساحة في الوقت الحالي.

المطربة من خلال الفيديو ذكرت بأن الجبلية تطاولت على الفنانات صاحبات الأصوات الجميلة والإرث الذي خلفوه من خلال تجاربهم الغنائية فكيف لها أن تقول على نفسها “نمبر ون” وهي لاتملك إمكانيات أمثال (عشة الفلاتية ومني الخير) وغيرهم من الفنانات .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)