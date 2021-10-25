امريكا تطالب القيادة السودانية بالاتفاق على موعد تسليم السيادي للمدنيين





أعرب المبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي جيفري فيلتمان عن إلتزام الولايات المتحدة الامريكية على دعم التحول الديمقراطي في السودان، بشرط تمسك القيادة السودانية بالوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 وإتفاق سلام جوبا في العام 2020 والذي تم التوافق عليه بين الاطراف السودانية.

وقالت السفارة الامريكية في منشور لها على صفحتها الرسمية فيسبوك حول زيارة المبعوث الامريكي الخاص للسودان خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر الجاري ان المبعوث الخاص حث الحكومة الانتقالية على تلبية رغبات الشعب السوداني في عملية الانتقال الديمقراطي والعمل معا لتنفيذ الانتقال وفق جدول زمني واضح.

واوضحت ان الجداول الزمنية لتنفيذ متطلبات الانتقال تشمل إقامة المجلس التشريعي الإنتقالي، الاتفاق على موعد تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وبدء عملية إصلاح المنظومة الامنية، تأسيس إطار زمني للإنتخابات، إعادة تأسيس المحكمة الدستورية وإنشاء آليات العدالة الانتقالية.

الجدير بالذكر أن المبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي إلتقى خلال زيارته بكل من رئيس المجلس السيادي الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وزيرة الخارجية مريم الصادق، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم، حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي إضافة للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير.

الخرطوم 24-10-2021 (سونا)