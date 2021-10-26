مايكل أوين: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا ويستحق الكرة الذهبية





قال مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين، إن اللاعب المصري محمد صلاح، هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الراهن، ومن أفضل اللاعبين فاعلية في العالم.

وقال أوين لشبكة CNN إن صلاح “لاعب مذهل ومن الجيد جدا أنه لاعب في ليفربول حاليا لأنه برأيي أفضل اللاعبين فاعلية في العالم وهو أفضل لاعب في العالم في الوقت الراهن فالأداء الذي يقدمه والأهداف التي يسجلها كل أسبوع تجعله يستحق ذلك كما أنه ملتزم على المستوى الشخصي ومهذب ويقدم مساهمات كبرى فهو سريع وقوي وطور من عملية إنهاء الهجمة لديه على مدار السنوات الماضية”.وتابع “أنا سعيد جدا لأنه يقدم مستوى جيدا وإذا استمر على هذا المنوال لسنتين أو 3 أو 4 فإنه سيحطم المزيد من الأرقام وسيفوز بجوائز عدة منها الكرة الذهبية”.

وعما ذا كان صلاح أفضل لاعب في تاريخ ليفربول قال أوين “صلاح أمامه مشوار ليصبح أفضل لاعب في تاريخ ليفربول، أعتقد أن ستيفن جيرارد أحد أفضل اللاعبين عبر التاريخ، ومثلا أيان راش سجل أضعاف ما سجله صلاح مع ليفربول لذلك إذا واصل صلاح على ما هو عليه فإننا يمكن أن نتحدث عن أنه أحد أكثر عظماء النادي في تاريخه”.

وتحدث نجم ليفربول السابق عن مباراة ليفربول ومانشتستر يونايتد التي انتهت بهزيمة كبيرة للأخير، قائلا إن عدم نظام مانشستر يونايتد كان سببا رئيسيا في هذه الهزيمة الثقيلة.

وشدد على أن أي فريق يفقد النظام أمام ليفربول سيتعرض للأذى والعقاب الكبير كما حدث أمام ليفربول الذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى مثل محمد صلاح الذي عاقبهم، على حد قوله.

ويعيش محمد صلاح فترة تألق غير مسبوق، حيث واصل تحطيم الأرقام القياسية وإضافة المزيد من الإنجازات على عدة مستويات، كما عزز تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بوصوله إلى 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

سبوتنيك