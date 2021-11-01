سياسية
رئيس حزب البشير إبراهيم غندور عقب إطلاق سراحه: ندعو الأحزاب السياسية لمصالحة وطنية شاملة
رئيس حزب البشير إبراهيم غندور عقب إطلاق سراحه: ندعو الأحزاب السياسية لمصالحة وطنية شاملة
#إبراهيم_غندور: الأزمة السياسية بالسودان تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها (تصريحات للأناضول)
وكالة الأناضول للأنباء
تعليق واحد
رغم تضرري والله العظيم من الكيزان حيث فقدت وظيفتي فجر إنقلابهم المشئوم ومن حينها طريد المنافي – إلا أن الحق يُقال :- السيد ابراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني – شخص محترم ونزيه وإن بتر الحراميه والمتسلقين من حزبه فمرحباً به في الساحه السياسيه والصندوق الذي يحكم بيينا والله من وراء القصد .
اللهُم لا شماته ف (الخائِن) العام الذي حظر موقعنا هذا :-
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عن شعبنا بالداخل – قذّف به جيشنا في أدبخانة التاريخ !!
الله أكبر ولله الحمد