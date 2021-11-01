



رئيس حزب البشير إبراهيم غندور عقب إطلاق سراحه: ندعو الأحزاب السياسية لمصالحة وطنية شاملة

#إبراهيم_غندور: الأزمة السياسية بالسودان تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها (تصريحات للأناضول)

وكالة الأناضول للأنباء