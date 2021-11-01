سياسية

رئيس حزب البشير إبراهيم غندور عقب إطلاق سراحه: ندعو الأحزاب السياسية لمصالحة وطنية شاملة

2021/11/01
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غندور

رئيس حزب البشير إبراهيم غندور عقب إطلاق سراحه: ندعو الأحزاب السياسية لمصالحة وطنية شاملة

#إبراهيم_غندور: الأزمة السياسية بالسودان تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها (تصريحات للأناضول)
وكالة الأناضول للأنباء

2021/11/01
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تعليق واحد

  1. رغم تضرري والله العظيم من الكيزان حيث فقدت وظيفتي فجر إنقلابهم المشئوم ومن حينها طريد المنافي – إلا أن الحق يُقال :- السيد ابراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني – شخص محترم ونزيه وإن بتر الحراميه والمتسلقين من حزبه فمرحباً به في الساحه السياسيه والصندوق الذي يحكم بيينا والله من وراء القصد .

    اللهُم لا شماته ف (الخائِن) العام الذي حظر موقعنا هذا :-
    https://sudanese.ahlamontada.net/
    عن شعبنا بالداخل – قذّف به جيشنا في أدبخانة التاريخ !!
    الله أكبر ولله الحمد

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