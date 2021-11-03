البروفيسور محمد جلال: احترم د. شداد ولن انسحب من العمومية





أكد البروفيسور محمد جلال محمد أحمد مرشح مجموعة التغيير لمنصب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم أنه لن ينسحب من السباق الانتخابي لصالح شداد, وقال: قدمتني مجموعة لن أخذلها وأنا رهن إشارتها متى ما طلبت مني تقدم الصفوف, مشيراً الى أن التغيير فكرة ارتضيناها وطريق مشيناه لن نتنازل عنه بسهولة.

وقال جلال إنه يحترم د. شداد, ولكن ترشح في مواجهته وليس هنالك ما يمنعه من الترشح, ذاكراً بأنه مؤسس وعضو أصيل بمجموعة التغيير وعارض شداد وسياساته في إدارة الاتحاد من داخل المجلس, ونفى ما يتردد في الأوساط الرياضية عن نيته الانسحاب, وقال لن انسحب إلا بأمر من المجموعة, وكشف بروفيسور جلال عن قدرته في قيادة الاتحاد العام لكرة القدم حال فوزه بالرئاسة, وقال أملك من القدرات والإمكانيات ما يعينني على ذلك, وسبق لي أن أدرت العديد من المؤسسات بنجاح تام وسأنجح في قيادة الاتحاد وتحقيق برامج التغيير وإنزاله لأرض الواقع.

الخرطوم : الصيحة