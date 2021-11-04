الاتحاد السوداني لكرة القدم ينشر جدول اعمال الجمعية العمومية





نشرت الأمانة العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم SFA جدول اعمال الانتخابات للجمعية العمومية المقرر اقامتها في 13 نوفمبر 2021 .

حيث يبدأ البرنامج بالقران الكريم، ثم تثبيت الحضور والاعلان عن انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية وفقا للنظام الأساسي لعام 2017 ولائحة الانتخابات بواسطة لجنة الانتخابات، وكلمة الترحيب من رئيس الاتحاد، وكلمة رئيس لجنة الانتخابات عن الإجراءات والقواعد الانتخابية، ثم اجراء الانتخابات، ومن ثم اعلان نتائج الانتخابات.

الخرطوم 4-11-2021 (سونا)