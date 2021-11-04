رسمياً أكرم الهادي سليم يوقع للمريخ





تأكيداً لإنفراد (باج نيوز) وقع حارس المنتخب أكرم الهادي سليم لنادي المريخ لمدة سنتين.

وكان قد أورد “باج نيوز”، أنّ المفاوضات بين نادي المريخ واللاعب أكرم الهادي سليم، قطعت شوطًا بعيدًا.

وبعد أن وافق أكرم الهادي على ارتداء شعار نادي المريخ من جديد بعد مفاوضاتٍ ماراثونية في الساعات الماضية.

ومدّد اتحاد كرة القدم السوداني فترة الانتقالات الشتوية حتى السادس من نوفمبر الجاري، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وحتى، الخميس، ضم نادي المريخ السوداني إلى صفوفه كلٍ من محمد المصطفى، إبراهيم كولينا، مصطفى كرشوم، أوجستين أوتو، الكاميروني توماس، ومحمد زرقة، محمد موسى الضيّ.

الخرطوم: باج نيوز