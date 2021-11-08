وزير الخارجية الأمريكي يطالب بالعودة للمسار الديمقراطي في السودان





قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين ، أن العودة إلى المسار الديموقراطي في السودان، هي الحل الصحيح.

واضاف بلينكلن، خلال مؤتمر صحفي، عقده ونظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الأزمة في إثيوبيا تضع الاستقرار في إفريقيا على المحك.

ويستضيف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره المصري سامح شكري، يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، من أجل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الخميس الماضي، إن الوفدين المصري والأميركي سيبحثان قضايا دولية وإقليمية، والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات.

كتب: إنجي عبد الوهاب

المصري اليوم