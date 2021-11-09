إعلان نتيجة امتحانات الشهادة السودانية





أعلن محمود سرالختم الحوري الوكيل المكلف لوزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة الشهادة السودانية للعام 2021 والتي تحققت فيها نسبة نجاح بلغت 63% للمساق الاكاديمي، المساق الفني 57%، شهادة القرآن 93% والمساق الحرفي 84%.

الجدير بالذكر ان نسبة نجاح المدارس الحكومية للعام الحالي بلغت 64,8% والمدارس الخاصة بلغت 68,7%، بينما بلغت نسبة نجاح اتحاد المعلمين 54,7% والمنازل 62,1 % .

وأفاد الحوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمباني وزارة التعليم العالي إن نسبة نجاح البنات بلغت 64,4% ونسبة البنين 61%.

الخرطوم 9-11-2021 (سونا)