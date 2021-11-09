قائد جيش السودان ورئيس البعثة الأممية يؤكدان على تشكيل حكومة مدنية منتخبة





التقى قائد جيش السودان عبد الفتاح البرهان بمكتبه الثلاثاء، رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان (يونيتامس)، فولكر بيترس.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة وصولا إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية لضمان إنجاح الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية منتخبة بواسطة الشعب السوداني.

وذكر فولكر أنه سيجري لقاءات مع كافة القوى السياسية من أجل تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

دبي – قناة العربية