ثلاث طلاب يحرزون المركز الاول في امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح 97.1%





تقاسم ثلاث طلاب الترتيب الأول بالنتيجة العامة للشهادة السودانية بنسبة 97.1% من ولاية الخرطوم، احرزها كل من الطالب أسامة أحمد المصباح من مدرسة الشهيد قصى حمدتو بنين من ولاية الخرطوم و الطالبة روان عماد حمد عوض الله من مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات، و الطالبة ريل ابوبكر الصديق المصري الفكى من مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي للنتيجة العامة لامتحان الشهادة السودانية للعام 2021 التي أعلنها اليوم الأستاذ محمود سرالختم الحوري الوكيل المكلف لوزارة التربية والتعليم .

وبحسب وكالة السودان للأنباء، تقاسم الترتيب الرابع بنسبة 97%، الطالبة غالية تاج السر فضل المولى محمد من مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات وعبدالرحيم عبدالمنعم عبدالرحيم عبدالكريم من مدرسة بشير محمد سعيد بنين، فيما أحرزت الترتيب السادس أغيد ابوزيد محمد ابوزيد ودعاء عمار بابكر محمود من مدرسة كرري الحكومية بنات بنسبة 96.9%

وتقاسم الترتيب الثامن بنسبة 96.7% الطالب محمد عصام أحمد قريب الله والطالب مدثر محمد نور جبارة الله يوسف من مدرسة يوسف الدقير الحكومية بنين والطالب معتز منير إدريس طيفور من مدرسة المعالى الخاصة بنين والطالبة هديل جعفر عبده حاج محمد من مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات و مرام كمال شيخ محمد محمد من مدرسة الفتح الخاصة بنات وحسين حسن محمد أحمد الامام من مدرسة عبدالودود الخاصة بنين بولاية كسلا.

وفي قسم شهـادة القرآن الكريم (القراءات) أحرز الطالب محمد قرشي نوح محمد أبكر من مدرسة ود دوليب للقراءات بشمال كردفان، نسبة 91.8% فيما جاء في الترتيب الأول بشهـادة الدراسات الإسلامية الطالبة هاجر أحمد علي حاج أحمد الامام من معهد مسلم العلمي بنات كرري بالخرطوم 96.2%.

وفي القسم الفني جاءت نتائج الطلاب الأوائل (المساق التجاري) على النحو التالي : الطالبة إبتسام محمد موسى على من مدرسة أم درمان الفنية بنات الخرطوم بنسبة 84.6% و(المساق الصناعي) الطالب محمد عوض الكريم عبدالهادى محمد من مدرسة عطبرة الصناعية بنهر النيل بنسبة 85%، و(المساق الزراعي) الطالب أحمد عبدالكريم محمد مهاجر من مدرسة دوكة الزراعية بنين بولاية القضارف بنسبة 68.6%، و(المساق النسوي) الطالبة سارة محمد آدم محمد من مدرسة معلمين الأبيض النسوية شمال كردفان بنسبة 77.9%.

الخرطوم (كوش نيوز)