مصدر سوداني لـ«الشروق»: البروفسيور هنود أبيا كدوف يقبل رئاسة الحكومة.. والإعلان خلال ساعات





كشف مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى لـ”الشروق”، عن قبول البروفسيور هنود أبيا كدوف لمنصب رئيس الوزراء بالسودان، مرجحاً أن يُعلن قرار تعيينه خلال ساعات، من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن ذلك القرار يأتي عقب فشل المباحثات مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في الحكومة المُقالة.

يذكر أن البروفسيور هنود أبيا كدوف من مواليد منطقة “جبال النوبة” عام 1944، وهو أستاذ وعميد كلية أحمد إبراهيم للحقوق في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وقاضً متخصص في قانون الأراضي والقانوني العُرفي والقانون الدولي العام، وفي القانون المقارن ومنهجية البحث القانوني وكذلك القانون البيئي.

وعمل البروفيسور كدوف قاضياً بالسلطة القضائية، وقاضي بمحكمة الاستئناف، ومحاضر بمعهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم، وكذلك عضو اللجنة الاستشارية بهيئة السلطة القضائية السودانية، بحسب موقع “النيلين” السوداني.

كما يعمل محاضر في “جامعة الخرطوم” في السودان، وشغل العديد من العضويات منها عضوية اللجنة الاستشارية في “هيئة السلطة القضائية السودانية” بين عامي 1981 و1984 و”المنظمة السودانية لحقوق الإنسان”.

سمر إبراهيم

الشروق