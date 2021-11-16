بمشاركة القمة (الكاف) يحدد موعد مباريات الأندية الأفريقية في المجموعات





حدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) رسمياً الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل موعداً لقرعة دوري الأبطال, فيما تم تحديد الحادي عشر من فبراير المقبل موعداً لانطلاق المجموعات والتي ستستمر حتى الثالث من أبريل 2022 وسيكون ربع النهائي في الفترة من 15_17 ابريل الذهاب، 20-22 الاياب ونصف النهائي من 6 -8 مايو الذهاب 13/15 مايو2022م الإياب.

النهائي 22/29 مايو 2022م.

الجدير بالذكر ان الاتحاد الأفريقي صنف الفرق المتأهلة الى اربع مجموعات هي التصنيف الأول: الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، الوداد (المغرب) والرجاء (المغرب), وفي التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)، ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)، حوريا كوناكري (غينيا) والنجم الساحلي (تونس), وفي التصنيف الثالث: الهلال (السودان)، شباب بلوزداد (الجزائر)، بترو أتلتيكو (أنجولا) ووفاق سطيف (الجزائر), وفي التصنيف الرابع: المريخ (السودان)، ساجرادا إسبيرانسا (أنجولا)، أمازولو (جنوب افريقيا) وجوانينج جالاكسي (بوتسوانا).

صحيفة الصيحة