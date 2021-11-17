“كان”: واشنطن تطالب إسرائيل وتحثها على العمل لإقامة الحكومة السودانية وانهاء الانقلاب





كشفت هيئة البث الإسرائيلية، “كان”، أن “الولايات المتحدة تدفع إسرائيل وتحثها على العمل لإقامة الحكومة في السودان بهدف انهاء الانقلاب العسكري في البلاد”.

وأشارت “كان” إلى أنه “خلال المحادثة التي أجريت أمس الثلاثاء، بين السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفلد، التي تزور إسرائيل هذه الأيام، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، طالبت غرينفلد إسرائيل التدخل بالأزمة في السودان”، لافتة إلى أن “الحديث يدور عن الطلب الأمريكي الثاني، حيث بعث وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، رسالة مشابهة خلال محادثاته مع مسؤولين إسرائيليين”.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن “الولايات المتحدة ترى وجود تأثير إسرائيلي على ما يحدث في السودان، حيث زار السودان مسؤولون من جهاز الموساد قبل أسابيع، وأجريت الزيارة بعد فترة قصيرة من الانقلاب، وأجرى المسؤولون الإسرائيليون محادثات في الخرطوم مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان”، كما “تعتقد الولايات المتحدة أنه يوجد لإسرائيل تأثير على السياسية الداخلية في السودان بهدف إعادة الأيام السابقة التي أديرت فيها البلاد من خلال حكومة مشتركة مع القيادة المدنية”.

المصدر: “I24”

روسيا اليوم