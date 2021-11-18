مدرب السودان: محمد صلاح لاعب كبير ويمنح الثقة لمنتخب مصر





أكد هوبير فيلود، المدير الفنى لمنتخب السودان، أن المجموعة التى وقع فيها المنتخب السودانى كانت صعبة فى تصفيات كأس العالم، والتى تأهل منها المغرب والتى تمتلك لاعبين محترفين فى أوروبا.

وأضاف هوبير فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أن المنتخب المغربي قوى وفعال وينتقل من الدفاع للهجوم بطريقة منظمة، ويلعبون بأريحية كما يتميز باللعب الجماعى والسرعة فى الملعب.

وعن المنتخب المصرى قال مدرب السودان إنه لم يتابع الفراعنة كثيرا لكن الأمر سيختلف الفترة المقبلة، فمصر لديها لاعبون أقوياء وذات مستوى مميز، حيث تضم لاعبين من فرق قوية مثل الاهلى والزمالك وبيراميدز أيضا.

وأشار هوبير إلى أن محمد صلاح لاعب كبير ووجوده فى الملعب يمنح الثقة لمنتخب مصر، وقد يكون صلاح لا يقدم المنتظر منه مع منتخب مصر لكنه يؤدى بشكل جيد على المستوى الجماعى، وفيما يخص صوته على الكرة الذهبية قال إنه سيذهب إلى الفرنسى بنزيما.

كتبت ياسمين يحيى

اليوم السابع