قرارات اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة في السودان





عقد المكتب التنفيذي للاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا اليوم برئاسة الأستاذ طه فكي شيخ طه الرئيس المكلف للاتحاد، نائب الرئيس ورئيس اللجنة المالية للتسويق والتلفزة، وأصدر الاجتماع عددا من القرارات.

وقف الاجتماع على آخر التطورات حول عودة المنتخب الوطني الأول من المغرب بعد تعّذُر العودة في الوقت المحدد نسبة لظروف الطيران الخاصة بالشركة الناقلة .

وأمّن المجلس على ضرورة حل الأمر خلال ساعات اليوم الخميس، والتأكيد على أن المنتخب سيعود للخرطوم أولاً قبل السفر إلى قطر لكأس العرب، وأنه لا يوجد أي اتجاه للسفر مباشرة إلى قطر من المغرب، وبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق ذلك بأسرع فرصة، والشروع في توفير طائرة خاصة لعودة البعثة حال تعذّر الأمر عبر شركة الطيران.

أمن الاجتماع على الشروع فوراً في الترتيبات الإدارية والمالية والصحية لسفر المنتخب الوطني الأول إلى قطر وفقاً للتوجيهات المطلوبة من الفيفا.

وافق الاجتماع على مقترح الموازنة لعام 2022م، على أن تقدم لمجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

أخذ الاجتماع علماً بتقرير لجنة الانتخابات، على أن يعرض على مجلس الإدارة.

أمنّ الاجتماع على مشاركة المنتخب الوطني للسيدات في بطولة شرق ووسط إفريقيا “سيكافا” المقامة في جيبوتي ديسمبر المقبل مع توفير كافة المعينات اللازمة للاستفادة من المشاركة.

كوّن الاجتماع لجنة للتسليم والتسلم بين الاتحادين السابق والجديد، وحصر أصول الاتحاد بقيمتها الفعلية، ويرأس اللجنة الأستاذ معتز محمد لطيف نائب الرئيس – رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، إلى جانبه عضوي المجلس الأستاذين؛ سيف الدين الطيب ومحمود المبشر، إضافةً إلى الأمين العام والمدير المالي والمدير الإداري، على أن يكون ضمن مهام اللجنة التواصل مع شركات التأمين، للتأمين الشامل لكل أصول الاتحاد.

أحال الاجتماع الخطاب الوارد من سارة صامولي المدير الأول لحوكمة الاتحادات الوطنية بالفيفا بتاريخ 18 نوفمبر 2021، حول نادي المريخ إلى اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء لإعداد مذكرة تعرض على مجلس الإدارة.

كوّن المكتب التنفيذي لجنة ثلاثية لمتابعة طلبات سفر الإعلاميين إلى قطر برئاسة الأستاذ طه فكي، وبجانبه الأستاذين معتز محمد لطيف و سيف الدين الطيب.

الخرطوم 18-11-2021 (سونا)