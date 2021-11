محمد صلاح يطرح قميصه الذي ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد

أعلن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميسن عن طرح قميصه الذي ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في مزاد.

وكتب صلاح على حساباته بمواقع التواصل، “الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان”.

I will be donating, for auction, the jersey I used in the match of 24 Oct. 2021 against Manchester United, with all proceeds of the auction to go to an animal charity in Egypt. I will let you know where and how to bid.

— Mohamed Salah (@MoSalah) November 18, 2021

وأضاف “وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح”.

وأوضح أنه سيرسل كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر.

وتابع قائلا “هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا”.

Hat-trick ✅ Assist ✅ Player of the Match ✅@MoSalah’s performance on Sunday simply had it all 🙌 pic.twitter.com/0A4pEwZ8m9

— Liverpool FC (@LFC) October 26, 2021

وكان صلاح قد سجل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد وانتهت بخماسية لصالح ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

سبوتنيك