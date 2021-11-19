زوجة زيدان قد تمنع توقيعه لمانشستر يونايتد





أشارت تقارير إعلامية إلى ترحيب الفرنسي زين الدين زيدان، بفكرة تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أن عائقا قد يحول دون ذلك.

ففي الوقت الذي يعيش فيه النادي الإنجليزي فترة عصيبة تحت قيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، لتتعالى الأصوات لإقالة النرويجي وإيجاد بديل له.

ليظهر زيدان كواحد من المرشحين لخلافة النرويجي، وبحسب موقع dailyrecord، فإن الفرنسي معجب بالفكرة كونه سيعمل مجددا مع لاعبيه السابقين كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران، إضافة إلى بول بوغبا، الذي سعى من أجله كثيرا لضمه إلى ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن عائقا يقف بوجه توقيع زيدان للفريق الإنجليزي ويتمثل برفض زوجته فيرونيك زيدان، للعيش في مانشستر، مفضلة أن يأخذ زوجها استراحة أطول من التدريب والعثور على مكان آخر.

هذا وكانت في وقت سابق قد ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يحاول إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بتدريب فريقه الأول لكرة القدم.

ويصنف زيدان ضمن 3 مدراء فنيين استطاعوا الفوز بـ 3 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، كما أنه قاد ريال مدريد للفوز ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم لأول مرة منذ عام 1958.

سبوتنيك