رياضية
“باج نيوز” .. رسمياً الهلال يتعاقد مع مدير فني برتغالي
تعاقد مجلس إدارة نادي الهلال بشكل رسمي مع البرتغالي ؛ جواو موتا ليشغل منصب المدير الفني لفريق الكرة في النادي.
كما تعاقد النادي مع مدرب عام برتغالي و مدرب للياقة البدنية ،
و كان موتا يشغل منصب المدرب العام في الطاقم التدريبي للمدير الفني السابق للهلال البرتغالي فورمزينهو.
هذا و قد شغل موتا قبل ذلك منصب المديرالفني لعدد من الأندية البرازيلية الصغرى بجانب المدير الفني لمنتخب الشباب السعودي.
و من المتوقع أن يصل الجهاز الفني بقيادة موتا نهاية الأسبوع الحالي.
الجدير بالذكر أن فورمزينهو كان قد دفع باستقالته من تدريب فريق الكرة بنادي الهلال اليوم .
الخرطوم : باج نيوز