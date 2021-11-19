“باج نيوز” .. رسمياً الهلال يتعاقد مع مدير فني برتغالي





تعاقد مجلس إدارة نادي الهلال بشكل رسمي مع البرتغالي ؛ جواو موتا ليشغل منصب المدير الفني لفريق الكرة في النادي.

كما تعاقد النادي مع مدرب عام برتغالي و مدرب للياقة البدنية ،

و كان موتا يشغل منصب المدرب العام في الطاقم التدريبي للمدير الفني السابق للهلال البرتغالي فورمزينهو.

هذا و قد شغل موتا قبل ذلك منصب المديرالفني لعدد من الأندية البرازيلية الصغرى بجانب المدير الفني لمنتخب الشباب السعودي.

و من المتوقع أن يصل الجهاز الفني بقيادة موتا نهاية الأسبوع الحالي.

الجدير بالذكر أن فورمزينهو كان قد دفع باستقالته من تدريب فريق الكرة بنادي الهلال اليوم .

الخرطوم : باج نيوز