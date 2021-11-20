بالفيديو.. إفادات مثيرة لشقيق الشهيدة “ست النفور” يكشف فيها عن معرفة قاتلها ويتوعده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب ذكر فيه بأنه شقيق الشهيدة “ست النفور” التي قتلت في مليونية 17 نوفمبر بالخرطوم.
أدلى فيه بإفادات مثيرة، برأ فيها الجيش من قتلها مؤكداً أن من قتلها شخص معروف لديه وتحصل على جميع معلوماته وسيصل إليه.
وقال شقيق “الشهيدة” أن ست النفور اخته وأخت الجميع، وهذه رسالة لقاتلها بأن جميع معلوماته وصوره وصلته، مؤكداً أن دم شقيقته برئياً من الجيش السوداني الذي خبره وعمل فيه عسكري، وطاف البلاد شرقاً وغرباً في الخدمة، متوعداً القاتل بالوصول إليه وفق قوله.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 تعليقات
مؤكدا ان دم شقيقته بريئا من الجيش!!!!!
عصروك قدر دا
الله أكبر ظهر الحق وزُهِق الباطِل ففِرسان جيشنا لا يقتلون أخواتهم وأخوانهم
https://sudanese.ahlamontada.net/t1779-topic
رحِم الله ست النفور والخزي والعار لقاتلها و للمُرتزقه المتاجرين بدمها
والله أكبر ولله الحمد
ماتشيل التار بيدك وصل معلوماتك للقانون. اي شي بالقانون يجيبو ليك القصاص. اللهم لها الرحمه والمغفره.
نتيجة حتمية للبحصل من القتل
العيين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم جيش وله كس…
الناس بتصبر لكن مامكن تشوف قاتل اخوك طليق