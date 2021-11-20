بالفيديو.. إفادات مثيرة لشقيق الشهيدة “ست النفور” يكشف فيها عن معرفة قاتلها ويتوعده





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب ذكر فيه بأنه شقيق الشهيدة “ست النفور” التي قتلت في مليونية 17 نوفمبر بالخرطوم.

أدلى فيه بإفادات مثيرة، برأ فيها الجيش من قتلها مؤكداً أن من قتلها شخص معروف لديه وتحصل على جميع معلوماته وسيصل إليه.

https://fb.watch/9ompQZEW_p/

وقال شقيق “الشهيدة” أن ست النفور اخته وأخت الجميع، وهذه رسالة لقاتلها بأن جميع معلوماته وصوره وصلته، مؤكداً أن دم شقيقته برئياً من الجيش السوداني الذي خبره وعمل فيه عسكري، وطاف البلاد شرقاً وغرباً في الخدمة، متوعداً القاتل بالوصول إليه وفق قوله.

الخرطوم (كوش نيوز)