جواو موتا يقود الهلال بدلاً من ريكاردو الهلال يُرتِّب أوراق المجموعات للأندية الأبطال





وافق البرتغالي “جواو موتا” مساعد المدير الفني “ريكاردو” على تولي زمام الأمور الفنية بنادي الهلال في الفترة القادمة، بعد تمسك ريكاردو بالرحيل؛ وسيصل موتا رفقة كل معاونيه في الساعات القادمة تأهباً لانطلاقة إعداد الفريق الذي حُدِّد له اليوم الأحد.

وأكد عضو مجلس ادارة نادي الهلال السيد نزار عوض مالك انطلاقة اعداد الفريق اليوم الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري, تأهباً لمباريات الدوري الممتاز ودوري المجموعات للأندية الأبطال, واشار نزار الى أنهم سيدشنون الإعداد دون العناصر الدولية التي تتواجد مع المنتخب الوطني, وقال إن التدريبات ستكون بحضور جميع اللاعبين بما فيهم نجوم التسجيلات الجدد، وفي غياب المدير الفني للهلال البرتغالي ريكارو الذي أعلن رحيله رسمياً من تدريب الفريق للموسم القادم.

صحيفة الصيحة