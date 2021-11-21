رحيل طالبة الصيدلة ابنة الشيخ الداعية “محمد هاشم الحكيم”





توفيت مساء اليوم الأحد، بمستشفى علياء التخصصي بامدرمان ابنة الشيخ الداعية محمد هاشم الحكبم، (حسناء) بعد معاناة طويلة مع المرض وسيشيع جثمانها بمقابر الشجرة بالخرطوم عند الساعة ٩ والنصف مساء اليوم، وفق ما أعلن والدها.

لم تكن تعلم “حسناء”حافظة كتاب الله، طالبة الصيدلة كريمة الداعية الإسلامي محمد هاشم الحكيم، أن القدر يُخبي لها إبتلاءً مفاجئا لها ولأسرتها الكريمة وهي في نضارة عمرها وزهرة شبابها، لتصحو على زغللة في العينين ينصحهم الطبيب بمقابلة اختصاصي مخ وأعصاب، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.

يقرر بعدها الاختصاصي إجراء عملية جراحية في الرأس لشفط مياه متجمعة، وتخرج من العملية الاولى بالسلامة، وتدخل في أخرى، لتتدهور حالتها الصحية بعدها وتدخل في غيبوبة بمستشفى علياء التخصصي، حتى وافاها الأجل المحتوم.

الخرطوم (كوش نيوز)