بيان من دول الترويكا، الاتحاد الأوروبي، سويسرا وكندا يرحب باعادة حمدوك رئيسا للوزراء





بيان من دول الترويكا، الاتحاد الأوروبي، سويسرا وكندا

السودان، ٢١ نوفمبر ٢٠٢١

ترحب دول الترويكا (النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي، سويسرا وكندا باتفاق اليوم لإعادة تنصيب الدكتور عبد الله حمدوك كرئيس للوزراء في حكومة انتقالية بقيادة مدنية، في انتظار الانتخابات. لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام ٢٠١٩ كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية. نرحب بالإفراج عن الدكتور حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أنحاء البلاد. هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان.

نجدد تضامننا مع الشعب السوداني ودعمنا لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر، ديمقراطي، عادل وسلمي. من الضروري أن تلبي الخطوات التالية تطلعات الناس، وذلك من خلال نهج شامل وتشاوري حقيقي لإنشاء المؤسسات الانتقالية المتبقية.

ما زلنا نأسف وندين الخسائر في الأرواح وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ ٢٥ أكتوبر. قُتل العشرات من المتظاهرين، وجُرح المئات أو اعتُقلوا بشكل تعسفي. مُنع العاملون في المجال الطبي من أداء واجباتهم وتعرض الصحفيون للاعتداء. نرحب بالالتزام بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين، وندعو إلى أن يكون هذا التحقيق شاملاً ومستقلاً وشفافاً. يبقى من الضروري أن يُسمح للشعب السوداني بالتعبير عن آرائه بشكل سلمي بعيدًا عن العنف أو التهديد به. تعازينا لعائلات وأصدقاء من فقدوا أرواحهم وهم يسعون للدفاع عن حقوقهم.