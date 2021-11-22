توقيف شبكة يتزعّمها أحد قيادات الحركات تنشط في تزييف العملات





ضبطت قوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات العامة، شبكة تتألف من (3) متهمين يتزعّمها أحد قيادات الحركات المسلحة تنشط في استخدام أحدث التقنيات في تزييف العملات المحلية والأجنبية بالخرطوم.

وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة)، فإن قوة مشتركة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وجهاز المخابرات العامة، توافرت لها معلومات نوعية تفيد بنشاط مكثف لشبكة تستخدم أحدث الآلات الحديثة في تزييف العملات المحلية والأجنبية بأحد المنازل بمنطقة الإسكان حي الصفوة بأم درمان ويتزعّمها شخص يتبع لإحدى الحركات المسلحة، وأفادت الشرطة أن المتهمين يستخدمون آلات تصعب حتى اكتشاف واقعة التزييف للعملات التي يقومون بطباعتها بجانب استخدامهم جهازاً إضافياً للتحكُّم في كمية العملات المطبوعة, وأوضحت الشرطة بأنه وفور ورود المعلومة, تم تشكيل قوة مشتركة داهمت المنزل وبتفتيش المنزل تم ضبط (306) أوراق من فئة الخمسمائة جنيه المزيفة, إضافة إلى ضبط خطاب معنون لإحدى الجهات الرسمية ورقم وطني وجواز سفر يخص المتهم الأول، إضافةً إلى ضبط (306) أوراق (4 A) مطبوع عليها (3) ورقات فئة الخمسمائة جنيه، وكشفت الشرطة عن ضبط زوجة أحد المتهمين داخل المنزل, وبالتحريات الميدانية أرشدت إلى (3) متهمين مُتورِّطين في الحادثة من بينهم زوجها ليتم القبض عليهم جميعاً وتدوين بلاغ ضدهم بمُخالفة نص المادة (117) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلّق بتزييف العملات، وأشارت الشرطة إلى أن تحرياتها ما زالت جارية مع المتهمين توطئةً لإحالة البلاغ إلى المحكمة.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة